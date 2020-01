'Moppereend is mopperig', vertelt de burgemeester en de peuters hangen aan zijn lippen

UDENHOUT -

Als een burgemeester iets voorleest, is het meestal nogal droge materie. Moties die raadsleden indienen in de gemeenteraad: dat werk. Dus voor Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, was het nogal een verschil toen hij woensdagochtend in de Udenhoutse bibliotheek het boek 'Moppereend' ter hand nam. Zijn publiek: zo'n twintig peuters.