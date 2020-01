Breda International Airport pas écht volwassen dankzij nieuwe taxibaan

De nieuwe baan naast de bestaande landingsbaan heeft als voordeel dat ook bij drassig weer de vliegtuigen kunnen taxiën. Bovendien hoeven de toestellen niet langer de landingsbaan over te steken na een start of landing. “Daardoor is er minder gevaar voor ongelukken”, legt havenmeester Jan Voeten uit.

Havenmeester Jan Voeten van Breda International Aiport. (Foto: Erik Peeters)

Vliegveiligheid

De recente aanleg van de taxibaan is niet alleen belangrijk voor de vliegveiligheid maar ook als visitekaartje om bedrijven over de streep te trekken. “We zoeken vooral grote bedrijven met een eigen vliegtuig of innovatieve bedrijven die het vliegveld kunnen gebruiken als testlocatie”, legt directeur Stef Have uit.

Als voorbeelden van dit soort hightech-ondernemingen noemt hij Orange Aircraft dat zich onder meer de buitenkant van drones en vliegtuigen ontwerpt. Maar ook de vliegschool van de vliegende auto Pal V. Beide bedrijven zijn al op het vliegveld zijn gevestigd.

Toekomstige ontwikkelingen

Stef: “Een belangrijk vraagstuk waarmee steeds meer grote bedrijven worstelen, zijn nieuwe oplossingen om steden bereikbaar te houden. Daarbij kun je ook denken aan vliegen op elektriciteit en waterstof. TU Delft werkt hiervoor samen met het vliegveld. Het bedrijfsterrein wordt ook steeds belangrijker voor het vliegveld.”

De nieuwe taxibaan is klaar voor gebruikt. (Foto: Erik Peeters)

Meer bedrijvigheid langs de baan betekent niet automatisch meer verkeer op de baan. “We hebben elk jaar een paar procent groei dus dat gaat rustig aan. We hebben nog voldoende ruimte binnen de geluidsgrenzen om onze idealen te verwezenlijken. Daar hoort een kwalitatieve uitstraling bij dus wat we nu gaan bereiken is fantastisch”, aldus Jan Voeten.