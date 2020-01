Mannen wilden gestolen auto's verschepen naar het buitenland, vier arrestaties

De Koninklijke Marechaussee heeft in Eindhoven vier mannen aangehouden die worden verdacht van diefstal van personenauto's. Ze hadden twee van de wagens al in containers klaarstaan om verscheept te worden naar het buitenland.

De auto's werden onder meer gestolen vanaf een parkeerplaats op Eindhoven Airport. De vier mannen zijn na onderzoek van de recherche afgelopen maandag opgepakt in verschillende woningen in Eindhoven. De verdachten zijn tussen de 27 en 45 jaar oud en wonen allemaal in die stad.

Twee Land Rovers zijn teruggevonden in containers bij een havengebied. Die stonden op het punt om naar het buitenland te worden verscheept. Om welk havengebied het gaat, of welk buitenland, wil de Marechaussee niet prijsgeven, in verband met het onderzoek. In totaal worden er nog 'enkele' auto's gezocht, die gelinkt worden aan deze verdachten. De wagens zijn allemaal gestolen van de luchthaven, of daar in de omgeving.

Het onderzoek van de Marechaussee in Eindhoven wordt nu voortgezet door het Openbaar Ministerie. Na het onderzoek worden twee van de vier verdachten overgeleverd aan de Belgische autoriteiten. Daar loopt een soortgelijk onderzoek, waar dezelfde verdachten in naar voren kwamen.