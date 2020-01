Auto met aanhanger belandt in de sloot langs A77, een rijbaan afgesloten

Een auto met aanhanger is woensdagmiddag in de sloot beland langs de A77, ter hoogte van Boxmeer. Er is een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen.

Er zaten voor zover bekend twee personen in de wagen. Een vrouw kon met enige assistentie zelf de ambulance bereiken. De andere persoon kon niet zelf uit de wagen komen. De brandweer is bezig hem uit de auto te knippen. Een traumahelikopter is ter plaatse om hulp te verlenen. Eén rijbaan is afgesloten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het lijkt vooralsnog om een eenzijdig ongeval te gaan. De auto is van de weg geraakt, reed door de berm en reed daarbij een hectometerpaaltje uit de grond. Vervolgens belandde de auto met aanhanger in de sloot.