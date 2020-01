Bronzen beeld en relikwie met bloed van Paus Johannes Paulus II in Sint-Jan

In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch staat sinds woensdag een bronzen standbeeld van Paus Johannes Paulus II. Het beeld is gemaakt in Helvoirt, is 1,10 meter lang en weegt 120 kilo. Onder aan de voet van het beeld zit een relikwie met een druppel bloed van de paus.

"Iedereen mag dat relikwie straks aanraken", zegt plebaan Vincent Blom. "Dan brengt je dat heel dicht in contact met een heilige die een voorspreker is in de hemel."

Niet door iedereen geliefd

De in 2005 overleden Poolse paus was in 1985 in Den Bosch en kreeg een kille ontvangst. De pausmobiel reed door vrijwel lege straten. Nederlandse katholieken waren niet dol op hem vanwege zijn behoudende opstelling ten opzichte van bijvoorbeeld homo's en de rol van vrouwen. "De paus kon niet de eenheid brengen waar velen op gehoopt hadden", zegt de pastoor van de Sint-Janskathedraal.

Hoewel toen de mensenmassa's uitbleven, wordt de paus nu dus toch vereeuwigd in de stad.

Als de huidige paus ook een standbeeld wil in de Sint Jan dan adviseert de plebaan hem om snel eens langs te komen. "Dan hebben we ook een lekkere Bossche bol voor hem."