Experiment: kleverige vuilnisbelt op school, want de rommel wordt dagenlang niet opgeruimd

De actiegroep Beware van het Altena College in Sleeuwijk, heeft heel wat losgemaakt onder de twaalfhonderd leerlingen van de school. “Wij willen duidelijk maken - laten zien - wat er gebeurt als anderen jouw rotzooi niet meer opruimen”, vertelt Jelmer van der Neut van de actiegroep. Het resultaat van het clubje milieubewuste leerlingen mag je in schooltermen gerust 'uitmuntend' noemen.

Wat een puinhoop

De opzet van de actie was simpel en het resultaat verbluffend. "De afgelopen dagen werden de prullenbakken niet meer geleegd, corvee werd in de kantine achterwege gelaten en professionele schoonmakers mochten een paar dagen thuisblijven", zegt Jelmer.

“Het is één grote puinhoop hier, straks krijg je ook ‘corona’ van de troep die hier allemaal ligt.”

Na drie dagen zijn de rotzooi makers pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt. Het is echt een puinhoop in de kantines van de school. “Ik zie flesjes, daar ligt een halve boterham met pindakaas op de vloer, bananenschillen en rommel ongelofelijk veel rommel”, somt Jelmer op als hij de kantine bekijkt.

Jelmer van der Neut één van de drijvende krachten achter de actie

'Donderdag is het opruimen'

Rector Gijsbert van der Beek vindt het een project met een schokeffect. “Hier wordt duidelijk dat we zelf minder rotzooi moeten maken en het zelf ook moeten opruimen, misschien dat er bij sommigen nu iets gaat dagen.”

Van der Beek benadrukt dat de hygiëne en de veiligheid in de school niet in het geding zijn geweest. “Het is nu een puinhoop, maar donderdag gaan we het schoonmaken. Al het vuil uit de kantines verzamelen we dan in zakken die we vervolgens op het podium plaatsen. Daarna is het poetsen.”