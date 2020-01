Budget-tatoeëerder maakt zijn tattoos niet af: ‘Mijn kinderen hadden dit beter gekund’

Het leek een aanbieding te mooi om waar te zijn: een tattoo-tegoed van 48 uur, voor 350 euro. Speciaal voor klanten met een wat kleinere beurs. Verschillende Tilburgers legden dat geld neer, maar mooie tatoeages leverde het niet op. Budget Tattoo werkte vanuit een schuurtje in de achtertuin. “Echt niet shop-waardig”, zegt een van de gedupeerden.

De afspraken verlopen bij bijna alle gedupeerden hetzelfde: Corné begint voortvarend en zet de grote lijnen van de tattoo. Daarna stopt hij ermee. Op een volgende afspraak zal hij de tatoeage afmaken, maar die volgende afspraak is niet te maken. “Altijd had hij smoesjes”, vertelt een van de slachtoffers, “Zijn kind was ziek, zijn vrouw was ziek, hij was zelf ziek, het ging maar door.” En dus blijven ze zitten met halve tatoeages. De slachtoffers hebben zich verenigd in een Facebookgroep.

Meer slachtoffers

De tattooshop blijkt niet de enige plek waar Corné slachtoffers heeft gemaakt. Het televisieprogramma spoorde op dat zijn schoonmaakbedrijf in 2014 failliet ging, met ruim 200.000 euro schuld. Het uitzendbureau waar hij de medewerkers vandaan haalde voor zijn klussen, zegt nooit betaald te hebben gekregen.

Daarnaast heeft Van de Luijtgaarden een poosje gewerkt als trainer in een boksschool. Daar verkocht hij volgens de eigenaar onder meer valse kaarten voor de wedstrijd tussen Badr Hari en Rico Verhoeven. En zou hij op eigen houtje op zoek zijn gegaan naar sponsors voor de sportschool, die hij contant liet betalen. Dat geld verdween dan in eigen zak en sponsordeals werden vervolgens niet nageleefd.

Pathologische leugenaar

Bij een confrontatie zegt Corné zelf niet veel geld over te hebben gehouden aan zijn oplichterspraktijken. Hij probeerde simpelweg het ene gat met het andere te vullen. Hij zegt inmiddels in behandeling te zijn bij het GGZ omdat hij een pathologische leugenaar is.

