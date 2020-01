Grote brand bij golfbaan Hof van Heden in Bergeijk

Grote brand in leeg pand in Bergeijk (foto: Rico Vogels/SQ Vision)

In een pand aan de Witrijt in Bergeijk is woensdagavond een grote brand uitgebroken.

Het gaat om het Hof van Heden. Daar is brand uitgebroken in een zaaltje achter het café. Volgens de brandweer is de brand nu bijna onder controle. Ze is met meerdere blusvoertuigen ter plaatse gegaan: dire blusvoertuigen, een hoogwerker en twee watercontainers.

In het pand worden bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Volgens de brandweer hebben de mensen die in het pand aan het werk waren, de brand gemeld. Zij zijn allemaal op tijd naar buiten gekomen.

Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.