Veel schade bij brand bij golfbaan Hof van Heden in Bergeijk

Volgens de brandweer werden er op het moment van de brand werkzaamheden uitgevoerd in het pand. De mensen die in het pand aan het werk waren, zouden de brand hebben gemeld. Zij konden allemaal op tijd het pand ontvluchten.

Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen ter plaatse gegaan: drie blusvoertuigen, een hoogwerker en twee watercontainers. Met warmtebeeldcamera's werd vervolgens gekeken of er nog verborgen vuurhaarden in het pand zijn. Even voor halfnegen 's avonds werd het sein brandmeester gegeven. De brandweer is aan het nablussen.

Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.