Jonge veldrittalenten op jacht naar WK-goud: 'Alleen tevreden met een podiumplek'

Ryan Kamp en Inge van der Heijden over het komende WK:

“Een podiumplaats bij de elite zou heel erg moeilijk worden”, zegt Inge van der Heijden (20) uit Schaijk. Die conclusie trekt ze als ze kijkt naar deelname bij de vrouwen. Ze heeft dat dan ook niet serieus overwogen. “Als ik nu bij de elite zou rijden, kan ik niet meer terug en mag ik volgend jaar niet meer bij de beloften rijden. Zolang dat mag, blijf ik dat nog doen.”

En dus staat ze aan de start bij het WK beloften, voor vrouwen onder 23. Vorig jaar won ze in Denemarken in die categorie de wereldtitel, nu verdedigt ze dit jaar haar regenboogtrui. “Ik ga zeker voor een podiumplek. Zonder podium zou ik niet tevreden zijn. Het doel is de titel verdedigen. Het zou mooi zijn als ik weer met de trui naar huis kan gaan.”

‘Zes of zeven podiumkandidaten’

Ryan Kamp (19) won de wereldtitel nog niet. Hij wordt in het Zwitserse Dübendorf wel gezien als een van de topfavorieten. In 2020 liet de renner uit Raamsdonksveer een uitstekende vorm zien. Hij pakte de Nederlandse titel en won vervolgens twee wereldbekerwedstrijden. “Maar er zijn op het WK zes of zeven podiumkandidaten. Daar zit ik ook bij.”

“Het is heel verschillend bij ons. De ene week wint Kevin Kühn, dan wint Antoine Benoist en een andere week win ik. Ik heb van verschillende kanten gehoord dat ze mij als topfavoriet zien. Zelf zie ik dat niet zo”, zegt hij op de trainingslocatie in Alphen.

Lange voorbereiding op WK

Ook Ryan heeft nog niet gedacht aan het ‘grote WK’. Toen hij bij de beloften ging rijden heeft hij gezegd sowieso drie jaar belofte te willen zijn. Met een contract op zak is de situatie wel anders. “Maar voor nu is rijden bij de beloften goed genoeg."

"Het WK is ook een andere wedstrijd dan een normale wedstrijd. Meestal rijd ik tussen plek tien en twintig. Op een WK zou ik denk rond de vijftiende plek rijden.” Dus is er iets mooiers te bereiken bij de beloften. “Absoluut.”

In de agenda stond er al lange tijd een cirkel om 1 februari, het WK leeft al lang bij Kamp. “Vorig jaar al. Toen het seizoen gedaan was, hebben we een schema gemaakt om naar het WK toe te werken. Nu komt het er echt aan. Ik heb er heel veel zin in.”

WK-trui niet in wedstrijden

Er is één groot nadeel als je de wereldtitel bij de beloften wint. Als je bij de elite rijdt, mag je die trui niet dragen. Inge: “Het was een bijzonder jaar. Vooral de eerste weken werd ik geleefd. Het is wel jammer dat ik de trui niet veel heb mogen dragen. Dat je dan een koers hebt en Sanne Cant, wereldkampioen bij de elite, in die trui ziet rijden. Maar de keren dat ik hem dan mag dragen, draag ik hem met trots."