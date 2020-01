Waar is nou de snackbar, jonguh! Friettent New Kids met de grond gelijk gemaakt

Er is nog een poging geweest om het frietkot te redden, maar tot verdriet van veel fans, mislukte dit. Toch valt het voor Melissa 'best wel mee'. "Natuurlijk is het zonde, maar het hoort er ook wel een beetje bij", vertelt Melissa lachend. Ze heeft veel mooie dingen beleefd bij misschien wel 's werelds bekendste snackbar. "Er kwamen mensen uit heel Nederland, Duitsers, partybussen vol mensen en vrijgezellenfeesten." Vooral in het weekend was het soms gekkenhuis.

Op de sloop zijn ook veel fans afgekomen. Die vinden het over het algemeen erg jammer en hebben mooie herinneringen aan 't Pleintje. "De scene waarin de bekende zin: 'Wie is hier nou de snackbar? Gij of ik? zit, is toch wel de leukste", vertelt een fan terwijl op de achtergrond de ruiten in duizend stukjes breken. Ze besluit nog wat langer te blijven en maakt nog even snel een foto en een filmpje.

Na een half uurtje is de snackbar helemaal verdwenen en is het veranderd in een hoopje bouwafval. Ondertussen staat Melissa toch wel een beetje met een dubbel gevoel te kijken. "Het ging heel hard. Het is toch je eigen toko die je plat gooit." Lang hoeft Melissa niet te treuren want er komt een mooi modern gebouw voor in de plaats. "Er komt een nieuwe friettent met restaurantgedeelte en afhaal." Een soort 't Pleintje 2.0.

Ook in het nieuwe gebouw is New Kids straks toch terug te vinden. De vitrine en de wand van het bakgedeelte zijn gespaard gebleven. Beide worden straks in de nieuwe friettent gewoon weer in gebruik genomen.

Omroep Brabant was live aanwezig bij de sloop van de cafetaria. Bekijk hieronder de livestream terug: