Geen centen maar 1 miljoen views: mijlpaal voor Frans Bauer en Donnie op YouTube

Het idee ontstond als een grapje, maar werd al snel serieuzer. "Mijn kinderen waren al langer fan van Donnie", vertelde Frans Bauer eerder tegen Omroep Brabant. Het nummer, een mengeling van rap, polonaise-muziek en blues, kwam in korte tijd op één in de Nederlandsse iTunes top 50.

Het liedje was zo gemaakt. De titel had Frans namelijk al lang in zijn hoofd. "We spraken voor het eerst af met onze producers om wat te experimenteren, maar ik had de titel al in mijn hoofd zitten. Dat werd dus de basis en in no time hadden we er een nummer omheen gebouwd."

'Echt en spontaan'

Frans Bauer heeft niet alleen succes met zijn muziek maar ook met zijn reisprogramma De Bauers in Argentinië. Samen met zijn vrouw Mariska reist hij door het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Nederlands bekendste tv-columniste Angela de Jong komt dit omdat 'Frans echt en spontaan is'. "Hij kan zich weer oprecht over zaken verbazen en verwonderen. Hij is altijd zichzelf en is samen met Mariska een twee-eenheid", aldus de columnist.

