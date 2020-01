Honderden leraren op stakingsmanifestatie in Koning Willem II Stadion in Tilburg

De onderwijsmanifestatie was een initiatief van alle schoolbesturen van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Tilburg en omliggende gemeenten. In het Willem II Stadion was een manifestatie met optredens van Gers Pardoel en Peter Heerschop.

Lerarenstaking

Na de staking van november vorig jaar zijn donderdag en vrijdag weer honderden Brabantse scholen dicht, omdat leraren staken. De animo onder leraren is er niet minder op geworden: deze keer zijn ruim vier keer zoveel scholen dicht. ‘Ik vrees… een klas zonder juf of mees’ en ‘Zonder goed onderwijs geen goede toekomst’. Met grote witte doeken en het zingen van leuzen maken de leraren in Tilburg donderdag hun mening duidelijk.

“We vinden het nieuwe protest nodig om te laten zien dat ons vak geweldig is. De leerkracht in het basisonderwijs doet er toe”, zegt een van de vele demonstrerende juffrouwen.

'We houden van onze kinderen

Het gaat volgens veel leerkrachten vooral om de lerarentekorten in het basisonderwijs. “We staan nu hier om ons vak op de kaart te zetten. We houden van de kinderen op onze scholen en we willen dat ze goed onderwijs krijgen.”

Omdat de scholen dicht zijn komen er ook kinderen en ouders naar de manifestatie. Een van de kinderen snapt de actie volledig. "Ik vind dit heel goed. We hebben er ook in de klas over gepraat. En we vonden allemaal dat het moest. Omdat er dan meer leerkrachten zijn en de kinderen sneller kunnen leren."

Een andere demonstrant vindt dat er meer aandacht moet komen voor de nadelen, zoals het gebrek aan meesters. "Het zou mooier zijn als we een goede afspiegeling van de buitenwereld hebben in het basisonderwijs. Ik schat dat ongeveer 85 procent van de basisschoolleraren vrouw is", zegt een van de weinige mannen die demonstreren.

Bij de demonstranten doet ook een leraar mee van Marokkaanse komaf. "Leraren met mijn afkomst moet je met een vergrootglas zoeken. Ook dat kan beter", zegt hij. "Ik heb altijd gezegd: als ik straks wat ouder ben wil ik in het onderwijs. Dus voor mij was het al heel lang duidelijk. Maar ik snap dat andere mensen het anders zien", vervolgt hij.

"De werkdruk is hoog, mensen denken dat we alleen vakantie vieren en een beetje met kinderen spelen, maar als de kinderen naar huis gaan moeten wij nog drie uur doorwerken om ons voor te bereiden op de volgende dag."

