Volg de onderwijsstaking live: honderden leraren lopen naar Koning Willem II Stadion in Tilburg

TILBURG -

Ook in Tilburg wordt donderdag door de leraren in het primair onderwijs gestaakt: honderden onderwijzers verzamelen om één uur 's middags op de Heuvel in de binnenstad en lopen vanaf daar naar het Koning Willem II Stadion. Daar zullen zij een manifestatie houden op de tribunes. Omroep Brabant doet vanaf 13:00 live verslag van de manifestatie, die te zijner tijd in dit bericht te volgen is.