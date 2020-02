Zie jij altijd alles? Dan is dit je kans om tickets te winnen voor 3 Uurkes Vurraf!

Ben jij degene die bij 'zoek de verschillen' altijd binnen één oogopslag het antwoord weet? Of vind jij altijd dat briefje van 10 op straat? Dan is deze actie om tickets te winnen voor 3 Uurkes Vurraf écht iets voor jou! Van 10 tot en met 19 februari worden er elke dag 3 Uurkes Vurraf emblemen verstopt in de app van Omroep Brabant. Geef jij als eerste de juiste locatie door? Dan win je vier tickets voor 3 Uurkes Vurraf!

LET OP: De foto bij dit artikel is een voorbeeld. Deze telt nog niet mee. De eerste 3 is al wel ergens in de app te vinden!

De carnavalsemblemen zijn alleen te vinden in de app van Omroep Brabant. Heb je de app nog niet? Dan kun je die downloaden door op en van deze links te klikken:

Download de app van Omroep Brabant voor iOS (Apple Store)

Download de app van Omroep Brabant voor Android (Google Play Store)

De emblemen van 3 Uurkes Vurraf kunnen overal verstopt zitten! Op de voorpagina, in een nieuwsbericht of in foto's en video's. Het bericht mag niet ouder zijn dan 24 uur. Zie je het embleem? Maak dan gauw een screenshot of mail de juiste locatie door naar: win@omroepbrabant.nl. Vergeet niet je voor- en achternaam te vermelden.

De persoon die als allereerst de juiste locatie doorgeeft via de mail wint de vier tickets voor dé aftrap van carnaval 2020: 3 Uurkes Vurraf. De winnaar wordt zo snel mogelijk door Omroep Brabant gecontacteerd.

Vragen?

Heb je vragen over de winacties van Omroep Brabant voor 3 Uurkes Vurraf? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen of mail naar internet@omroepbrabant.nl.