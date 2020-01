Songfestivalfan John vist weer achter het net: ook geen kaartjes voor halve finales

De Tilburger stond lange tijd in de digitale wachtrij, maar had uiteindelijk ook pech. "Vorige keer waren de kaarten in 22 minuten uitverkocht", vertelt John. "Het is nu duidelijk wanneer welk land moet optreden." Dat zou de drukte voor de kaartverkoop kunnen verklaren. "Miljoenen mensen uit zeker veertig landen doen ook hun best voor een kaartje. Een kaartje bemachtigen is echt een lot uit de loterij."

Toch heeft John nog een kans om bij het Songfestival aanwezig te zijn. "Ik ben ook nog in de race om vrijwilliger te worden. Zaterdag worden we in de Ahoy verwacht. Duizend mensen zijn uitgenodigd, er zijn vier rondes en er zijn er uiteindelijk zeshonderd nodig."

Liveshows

In totaal gingen stipt om twaalf uur 's middags 15.000 kaarten in de verkoop. Op dat moment stonden al 75.000 mensen in de wachtrij, van wie tachtig procent voor de drie grote liveshows. Fans konden tickets kopen voor de halve finales op 12 en 14 mei, de grote finale op 16 mei en voor zes generale repetities.

Dit filmpje werd eerder over superfan John gemaakt:

