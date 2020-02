Juf Naomi heeft kanker en blogt daarover: 'Je moet altijd moed houden'

Juf Naomi Kanters (32) uit Eindhoven is dus niet dood, maar wel ongeneeslijk ziek. Vijf jaar geleden kreeg ze borstkanker. Ze werd geopereerd, verloor daarbij een borst een kreeg chemokuren. Twee jaar later sloeg de kanker weer toe. Uitzaaiingen in lever, heup en ruggenmerg. "Het was meteen duidelijk dat daar niks meer aan toe doen is."

Ze kwam in een diep dal, maar kwam toch weer overeind. Chemopillen houden de kanker op dit moment in bedwang en het gaat nu goed met haar. Zo goed zelfs dat Naomi weer drie dagen in de week aan het werk is als lerares op een basisschool. "Het is soms wel zwaar en het kost veel energie, maar het geeft ook veel energie."

Naomi heeft besloten niet bij te pakken neer te zitten. "Ik ben heel druk en kom tijd te kort. Druk was ik altijd al wel, maar misschien ben ik dat nu nog meer, omdat ik besef dat ik nú alles moet doen wat ik wil doen in mijn leven." Daarom maakte ze ook al enkele grote reizen. Dat is best ingewikkeld als je regelmatig je bloed moet prikken en de chemokuur gewoon doorgaat. "Maar ik wil de wereld zien."

'Niet honderd keer vertellen'

Ze begon een blog te schrijven om haar omgeving op de hoogte te houden van haar toestand. "Veel mensen vinden het lastig om aan je te vragen hoe het met je gaat. Ze kunnen het nu lezen wanneer ze willen en ik hoef het verhaal niet honderd keer te vertellen."

Sinds een half jaar schrijft Naomi ook een blog op de site van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis. Hiermee hoopt ze het taboe op kanker te doorbreken en mensen een hart onder de riem te steken. Ze schrijft: "Ik wil graag laten zien dat het leven meer dan de moeite waard is, je altijd hoop moet houden en dat je moet proberen te genieten van elke dag."

Dat doet Naomi zelf ook. Er zijn alweer plannen voor een grote reis in de zomervakantie. "Dat blijft lastig, want als ik een ticket boek, denk ik natuurlijk: ben ik er dan nog wel? Dat is iets wat altijd in mijn hoofd speelt. Maar ik voel me nu goed en ik moet de dagen nemen zoals ze zijn."

Ook volgende week wachten er weer 26 kleuters op Naomi. Eén van hen is het meisje dat kwam vragen of ze haar tekening terug mocht. "Maar ik heb hem niet teruggegeven. Mijn kist moet als ik dood ben worden volgeplakt met al de tekeningen die ik heb gekregen." Zover is het nog lang niet als het aan de ongeneeslijk zieke Naomi ligt. "Als je het aan mij vraagt, word ik ouder dan tachtig."

Wereldkankerdag

Op dinsdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Omroep Brabant besteedt daar ruim aandacht aan. De kankerexperts van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven beantwoorden tijdens vier live-uitzendingen vragen over de vier meest voorkomende soorten van kanker:

