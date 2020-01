Sooi de C. krijgt 22 jaar cel voor 'laffe liquidatie' van Hugo van Houten

Sooi de C. moet van het gerechtshof in Den Bosch 22 jaar de cel in voor de moord op Hugo van Houten. De Tilburger doorzeefde Van Houten in augustus 2015 met kogels vlakbij een vakantiepark in Molenschot. Eerder noemde de officier van justitie de moord 'een kille en laffe liquidatie in het criminele circuit'. Van Houten werd meermalen in zijn rug geschoten en, toen hij eenmaal op de grond lag, twee keer door het hoofd.

Sooi de C. kreeg in 2017 een straf van achttien jaar opgelegd. Toen vond de rechter al dat hij schuldig was aan de moord op Van Houten. Tegen de straf gingen zowel De C. als justitie in hoger beroep. Justitie vond de straf voor een moord in het criminele circuit veel te laag. Een motief is nooit duidelijk geworden, maar de twee zijn beiden lid geweest van motorclub No Surrender.

De C. zei tijdens de rechtszaak in 2017 niets. Hij maakte namelijk gebruik van zijn zwijgrecht. Tijdens het hoger beroep sprak hij wel. Hij zei dat niet hij, maar iemand anders verantwoordelijk was voor de moord.

Hij zou er wel bij zijn geweest en zou naar eigen zeggen ook het lichaam hebben versleept. Hij durfde echter niet te zeggen wie die andere persoon was. Volgens C. was dit te riskant voor hemzelf en voor zijn familie. De rechters vroegen zich vervolgens hardop af of die andere persoon wel écht bestond.

Zwangere vriendin

Het slachtoffer, Hugo van Houten, woonde in Capelle aan de IJssel. Hij zat in de zomervakantie van 2015 op camping De Linberg in Molenschot. Zijn zwangere vriendin zat bij hem op diezelfde camping. Het slachtoffer en Sooi de C. kenden elkaar en hadden een afspraak, maar die liep compleet uit de hand.

Op 17 augustus werd Van Houten van dichtbij onder vuur genomen op de Broekstraat in Molenschot. Volgens onderzoek werd hij eerst beschoten en vervolgens 250 meter achterna gerend. Waarschijnlijk viel hij voorover waarna de schutter, Sooi de C., hem met twee kogels door het hoofd schoot. Van Houten overleed ter plekke.

De beschieting was vlakbij vliegbasis Gilze-Rijen. Er waren dan ook twee getuigen die de schoten hoorden en gingen kijken. Zij zagen de auto van het slachtoffer en de auto van de schutter. Het politieonderzoek leidde uiteindelijk naar de 42-jarige Tilburger Sooi de C. Hij was gevlucht. Er volgden een tv-oproep, een plaats op de nationale opsporingslijst en een Europees aanhoudingsbevel. De C. werd uiteindelijk gevonden in Roemenië. Hij werd in oktober 2016 opgepakt en naar Nederland gebracht.

LEES OOK:

Sooi de C. 18 jaar de cel in voor moord op Hugo van Houten in Molenschot

Sooi de C. spreekt voor het eerst in zaak 'laffe liquidatie' Hugo van Houten: 'Ik was het niet'