Samantha wist ontsnapte pony's te vangen: 'Ik ben meteen achter ze aan gerend'

Of ze een held is? “Nou, dat weet ik niet”, lacht Samantha. Indrukwekkend was het wel een beetje, geeft ze toe.

Het gebeurde dan ook uit het niets. Woensdagmiddag reed ze samen met haar vriend van Son naar Eindhoven om te tanken. Iets verder, ter hoogte van een pad richting een weiland, moest haar vriend op de rem omdat een agent op een motor iedereen maande te stoppen.

Ervaring

Wat bleek: links van de weg naderden vier losgeslagen pony’s. Het leek er niet op dat de galopperende dieren van plan waren spoedig met rennen te stoppen. Ze hadden er zelfs al een heuse tocht door het Eindhovense stadsdeel Woensel op zitten.

LEES OOK: Op hol geslagen paarden zetten Eindhoven op stelten, kinderen tijdens les gevallen [VIDEO]

Haar vriend parkeerde de auto naast de weg en Samantha zette het op een rennen. Ze weet immers wel hoe ze met paarden moet omgaan. “Ik rijd al vanaf mijn achtste jaar op paarden. Ik heb nu ongeveer twintig jaar ervaring.”

De pony’s waren ontsnapt bij een manege in de buurt. Ook daar had ze ervaring mee. “Bij de manage waar ik paardreed is in het verleden al eens het hek opengeknipt. Toen ontsnapten 25 pony’s en mocht ik ook al achter ze aan.”

Paarden ongedeerd

En dus zette Samantha instinctief de achtervolging in over een smal pad richting een weiland, waar de pony's waren gestopt. “Ik heb ze niet ingehaald”, lacht ze, “maar ik ben wel ver achter ze aan gerend. Op een gegeven moment stopten twee pony’s bij dat weilandje. Gelukkig was dat niet ver van de manage waar ze waren ontsnapt.”

Samantha greep twee pony’s aan hun uitrusting en begeleidde ze naar de stal. Twee andere meisjes hadden ook twee pony’s gevangen. De vier andere dieren werden opgevangen bij het politiekantoor in Woensel.

Met de paarden gaat het goed. “Ze waren flink bezweet door de stress en het avontuur. Een van de dieren had een wondje op het achterbeen. Die heb ik op de manage schoongespoten. Ik heb mijn best gedaan en ze staan weer in de stal. Dat is het belangrijkste, toch?”

Reactie eigenaar

De eigenaar van de acht pony's die woensdag door het Eindhovense stadsdeel Woensel galoppeerden, zegt dat haar dieren tijdens een les aan kinderen van iets waren geschrokken. "Maar waarvan weet ik niet." Volgens haar zijn de dieren allemaal in orde.

"Er zaten kinderen op de pony's en die zijn gevallen. Gelukkig maken die het ook goed", zegt ze tegen Omroep Brabant. Ze vermoedt dat een of twee pony's schrokken en dat toen de rest het ook op een lopen heeft gezet. Verder wilde de vrouw niet op de zaak ingaan, omdat ze naar eigen zeggen 'nogal aangeslagen is'.

De galopperende dieren trokken snel de aandacht van de politie. Een omstander raakte gewond.