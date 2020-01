'Goed, beter, best, Brabants!', volksdichter Ko van de Ketterij rijmt al 50 jaar over lief en leed

“Goed, beter, best, Brabants! Een provincie in het zuiden van Nederland is ons dierbare Brabant”, klinkt de eerste regel van zijn ode aan de provincie veelbelovend. “Het moet wel rijmen, anders kun je de boodschap niet goed over brengen”, legt Ko (73) uit.

Niet voor niets noemt hij zichzelf de dichter met een lach en een traan. Hij dicht over allerhande onderwerpen. Natuurlijk over de Vastenavend en Bergen op Zoom, maar ook over zaken in het nieuws. Van de dood van Aart Staartjes tot aan de natuurbranden in Australië. Een foto in de krant van een zwartgeblakerd kangoeroetje zette Ko aan tot een gevoelig gedicht.

Gedicht van Ko van de Ketterij voor de overleden Aart Staartjes (Foto: Erik Peeters)

Hij leest een stukje voor: “Zo’n alles verzengende wegvagende vuurzee, kostte een half miljard dieren het leven. Zes miljoen hectare natuur is weg. Inmiddels ook al 27 mensen dood, het is hartverscheurend en het leed is groot.” Ko heeft een snik in zijn stem tijdens het voordragen: “Kijk nou naar dat beestje dat vastzit in het prikkeldraad. Dat moet een vreselijke dood zijn geweest.”

Raampoëzie

De dichter uit Bergen op Zoom heeft inmiddels tien bundels op zijn naam staan. Bovendien plakt hij zijn actuele gedichten aan de binnenkant van zijn raam. “Mensen stoppen regelmatig om ze even te lezen. Dan merk je toch dat je het niet voor niks doet.”

Ko van de Ketterij bij zijn gedichtenraam (Foto: Erik Peeters)

Ko van de Ketterij hoopt dat de Nationale Gedichtendag mensen aanzet om meer poëzie te lezen. “Vooral bij jongeren heeft de digitalisering geleid tot ontlezing. Terwijl er echt niks mis is met een goed boek of gedicht, want een gedicht verlicht."

Lees hieronder het gedicht van Ko van de Ketterij over Brabant:

Goed, beter, best, Brabants!

Een provincie in 't zuiden van Nederland

Is dus ons zeer dierbare Noord Brabant!

Van noord naar zuid, van oost naar west

Hier leeft en geniet men nog redelijk best!

Ha, de vastenavend komt er weer aan

Dus gaan de zorgen weer even van de baan!

Een bourgondisch feest met drank en leut 'zogezeid'

En met een enorme optochtenbouwerscreativiteit!

Uiteraard vrolijke eigen gemaakte dweilbandmuziek

Met een eendrachtige hossende bewoners-'kliek'!

Een groot verbroederingsfeest in dorp en stad

Ja, een voorbeeld voor de rest van Nederland is dat!

Maar het is de Noord Brabander die dat zoekt

Aha, die weten wat daarmee wordt bedoeld!

N.B. En vooruit, ook de Limburgers

BRA'GI oftewel Ko van de Ketterij