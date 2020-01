De stallen van Aniek staan bomvol, want haar paarden kunnen niet naar China door het coronavirus

Nee, er zijn geen paarden besmet. Toch heeft het paardenbedrijf de Gerdine Hoeve van Aniek van Santvoort behoorlijk last van het coronavirus in China. Zij exporteert namelijk paarden naar dat land. En sinds woensdag vliegt Lufthansa niet meer op China. “Ons hele bedrijf komt stil te liggen.”

De export van paarden naar China is de corebusiness van het bedrijf van Aniek. En die export heeft heel wat voeten in aarde: de paarden moeten aan strenge eisen voldoen, voordat ze China in mogen. Zo zijn er allerlei gezondheidseisen en moeten de paarden een maand in quarantaine staan in de stallen van Aniek. Die staan nu dus vol met paarden die eigenlijk naar China moeten.

Stilstand

“Afgelopen week konden we de laatste groep paarden nog laten vliegen. Maar nu ligt alles stil,” vertelt Aniek. Twee groepen paarden heeft ze momenteel staan, die nu geen kant op kunnen. Een groep van 29 paarden en een groep van 48 paarden. En daarmee zijn de stallen wel vol. Plek voor nieuwe paarden is er niet.

De paarden tijdelijk ergens anders stallen, is geen optie. “De eisen zijn heel streng”, vertelt Aniek. "Er mogen geen andere paarden bij, en alleen ons eigen personeel. Dat wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Die hebben gelukkig wel aangegeven dat de quarantaine kan worden verlengd.” Dat betekent dat wanneer er onverhoopt toch weer kan worden gevlogen, de quarantaineperiode niet overgedaan hoeft te worden.

Vliegticket voor een paard

Een vliegticket voor een paard kost zo’n 5600 euro. In een speciale kist gaan ze met een transportvliegtuig mee naar China. Een andere vervoerder zoeken die nog wél op dat land vliegt, is niet zo gemakkelijk. Aniek: “Omdat de eisen zo streng zijn, moet je ook van tevoren al aangeven wanneer en met welke maatschappij de paarden vliegen. Al deze paarden zijn al aangemeld voor Lufthansa, dat kan niet meer zomaar worden gewisseld.”

Hoewel het bedrijf volledig stil komt te liggen door deze maatregel, is Aniek nog niet in paniek. “We bekijken het dag voor dag. De situatie kan in principe elk uur weer veranderen.” Toch denkt ze niet dat de paarden die nu op stal staan, volgende maand kunnen vertrekken. “Het lijkt erop dat alles in ieder geval een maand wordt uitgesteld.”