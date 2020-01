Mill en Sint Hubert sluit zich ook aan bij nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk

Ook de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis worden onderdeel van Land van Cuijk. Zij besloten al in oktober vorig jaar om onder één naam verder te gaan. Mill en Sint Hubert had meer tijd nodig.

Mill en Sint Hubert

Het is geen verrassing dat Mill en Sint Hubert zich aansluit bij de nieuwe gemeente. Vorige week werd er namelijk een peiling gehouden onder de inwoners: een overgrote meerderheid koos daarbij voor de gemeentelijke herindeling. Er was een opkomst van zo'n zestig procent van de stemgerechtigden, waarvan driekwart vóór de gemeentelijke herindeling stemde.

De partijen in de gemeenteraad hadden van tevoren gezegd dat ze de uitkomst van die volksraadpleging zouden respecteren. En dus konden ze donderdagavond alleen maar akkoord gaan met deelname aan de fusiegemeente.

Nog geen besluit in Grave

Bij de gemeenteraad van Grave sprak donderdagavond ook over al dan niet samengaan met de nieuwe fusiegemeente, maar kon geen definitief besluit nemen. Drie verschillende moties eindigden onbeslist: zeven stemmen voor, zeven stemmen tegen. Eén raadslid was ziek.

Volgens burgemeester Lex Roolvink staat het onderwerp tijdens de komende raadsvergadering op 18 februari opnieuw op de agenda. "Maar er is ook een verzoek gedaan om een extra raadsvergadering te houden. Dus mogelijk zitten we volgende week alweer om de tafel."

Zelf laat de burgemeester niet uit over de kwestie: "Dat is een politiek besluit. het is aan de raad om deze beslissing te nemen. Maar ik hoop wel dat het een keer beslecht wordt, want is niet goed dat deze discussie blijft slepen. Dit duurt nu al jaren."

Breuk in coalitie

Afgelopen week klapte de coalitie van de gemeente Grave door de kwestie. LPG zei het vertrouwen op in coalitiepartner CDA, omdat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar staan: de LPG wil zelfstandig blijven, terwijl het CDA zich wel wil aansluiten bij de nieuwe, grote gemeente. Volgens Roolvink is donderdagavond besloten dat de coalitie de bestuurstaken zal voortzetten. Volgens hem gaat het om een 'symbolische motie'.

Land van Cuijk bestaat vanaf 1 januari 2022 dus uit Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert. Naar alle waarschijnlijkheid worden volgend jaar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden voor de gloednieuwe gemeente.

