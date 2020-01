NS wil op zondag meer treinen tussen Den Bosch, Oss en Nijmegen

DEN BOSCH -

De NS wil vanaf december op zondagen vaker rijden tussen Den Bosch, Oss en Nijmegen. Nu rijdt de sprinter hier op zondagen nog één keer per uur. Dit moet tweemaal per uur worden. Dat staat in de plannen voor de dienstregeling 2021 die naar regionale overheden en reizigersorganisaties zijn gestuurd.