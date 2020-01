Het heeft even geduurd maar de hittewimpel is eindelijk in Brabant

Toch duurde het even voordat de drie meter lange wimpel ook werkelijk in Gilze-Rijen arriveerde. Warnsveld wilde de vlag op 23 augustus ceremonieel overdragen, maar dat kwam Gilze-Rijen slecht uit. Burgemeester Jan Boelhouwer daarover: "We hadden op die dag een belangrijke begrotingsvergadering dus niemand kon gemist worden. "

Daarna werd, in de woorden van de burgemeester, de overdracht door Omroep Brabant 'gekaapt'. "Ze stuurden het rood-witte busje naar Warnsveld en daar nam Betty van den Oetelaar het over."

Persoonlijk opgehaald

Toch wist Warnsveld te voorkomen dat het gestreepte textiel uit het gemeentehuis verdween en ging er een nieuwe uitnodiging naar Gilze-Rijen. Een week geleden haalde burgemeester Boelhouwer de wimpel persoonlijk op. "Natuurlijk waren ze daar teleurgesteld dat ze hem kwijtraken, maar ik hoop dat wij hem heel lang mogen houden. Want dat betekent dat de temperatuur niet verder stijgt en dat is goed voor iedereen."

Commandant Robert Adang van de Vliegbasis Gilze-Rijen benadrukt eenzelfde wens. "De hittewimpel symboliseert de opwarming van de aarde, dus als die hier nooit meer weggaat doen we kennelijk iets goed met het klimaat."

Traditiekamer

De hittewimpel hangt op de vliegbasis in de ' Traditiekamer' , een museum over de militaire geschiedenis van de regio en de vliegbasis. "Hier is die wimpel op zijn plaats", vindt conservator Leo Klerks. "Iedereen kan er hier naar komen kijken." Maar belangrijker nog is dat de hoogste temperatuur op het meetstation op de vliegbasis is gemeten.

Voor burgemeester Boelhouwer was dat ook een belangrijk argument om de hittewimpel niet op zijn burgemeesterskamer te hangen. "Bovendien ben ik nog maar een paar maanden burgemeester en dan zou ik er nooit meer naar kunnen kijken."

De hittewimpel die nu in Gilze-Rijen hangt, is een replica van het origineel dat een wasbeurt niet overleefde. "We gaan er wat kenmerken van Gilze-Rijen aan toevoegen zoals de meetdatum en een afbeelding van het weerstation."

Wie de hittewimpel zelf wil zien, kan daarvoor op woensdag en donderdag terecht in de Traditiekamer op de vliegbasis.