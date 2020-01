Roeiers op de A2: 'We hebben nog met een praatpaal gebeld'

Op een zaterdag in de winter van 1995 zat een groep roeiers van roeivereniging De Hertog samen in de auto. Ze hadden met zijn allen getraind in Eindhoven. Op de terugweg naar Den Bosch zagen ze hoe grote delen van de polder waren ondergelopen. Eerder was de dijk langs de Dommel doorgebroken en een groot gebied kwam blank te staan. Toen de groep langs het ondergelopen landschap reed, kreeg Martijn Groenendijk ineens het idee om het water op te gaan.

Idee

Een groep enthousiastelingen verzamelde zich de dag erna bij gebouw van de roeivereniging. Die bevond zich destijds nog aan de Industriehaven bij de Brabanthallen. "Het was nog niet zo makkelijk om bij de A2 te komen", vertelt Martijn. "Het waterpeil was enorm gestegen en daardoor was het moeilijk om onder sommige bruggen door te komen."

Max van Noorden en de roeiers van de Hartog op de ondergelopen A2 bij het Provinciehuis. De foto werd gemaakt door lid Wendela Wendelaar.

Gevaarlijk

Ook vonden sommige roeiers het nogal spannend om zich onder de bruggen te wagen. "We wisten niet of er ratten zaten of hoe de brug er van onder uit zag. Wie weet zou iemand keihard zijn hoofd stoten.’’

Martijn besloot met iemand vooruit te gaan. Achter hen volgde een boot die kon ingrijpen, mocht het mis gaan. "We kwamen langs prikkeldraad en ondergelopen speeltuinen, daar moesten we erg voorzichtig zijn. Op de snelweg hebben we zelfs nog even gebeld met de Wegenwacht via een praatpaal. Die begrepen er niks van."

Eenmaal aangekomen bij de oprit van het provinciehuis hebben de roeiers elkaar afgewisseld in de boot. Op dat stuk dreef ook windsurfer Max van Noorden. De foto van hem op het water werd wereldberoemd. De foto van de roeiers van De Hertog verscheen op de cover van een roeitijdschrift.

De roeivereniging is nog op zoek naar bewegende beelden van die bewuste dag. Heb jij toevallig 25 jaar geleden de roeiers gefilmd op de A2? Stuur deze beelden dan naar internet@omroepbrabant.nl.