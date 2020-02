Bill Gates heeft geen tijd, maar de opening van het HomeComputerMuseum gaat gewoon door

Vier jaar geleden begon de fanatieke verzamelaar op een andere plek in Helmond zijn computermuseum. "Hier hebben we twee keer zoveel ruimte en bovendien is het belangrijk dat de computers regelmatig gebruikt worden. Van stilstaan gaan ze kapot", vertelt museumdirecteur Rob.

Computergeschiedenis

In het HomeComputerMuseum staat de hele geschiedenis van computers die mensen in huis gehad hebben bij elkaar. Ruim tweeduizend zijn het er. Natuurlijk de Commodore 64, de meest verkochte computer aller tijden waar er 22 miljoen van over de toonbank zijn gegaan. Maar ook de eerste en laatste Tulip-computer, die in Den Bosch gemaakt werden. "Brabant heeft met Philips en Tulip een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse computergeschiedenis", aldus Rob.

Tussen alle computers laat hij ook een gigantische harde schijf zien. "Het ding weegt meer dan 25 kilo, maar er kan niet eens één foto op worden opgeslagen", zegt Rob. Het museum is meer dan alleen een verzameling computers, het is ook een werkplek voor mensen met autisme. "Veel mensen met autisme worden vaak niet goed begrepen en komen daarom moeilijk aan werk. Ik kan kan er goed mee omgaan en hier vinden ze een veilige werkplek waar ze zich kunnen ontplooien."

Niet aan personeel komen

De verzameling van ruim tweeduizend computers bestaat voor het grootste gedeelte uit apparaten die Rob bij elkaar heeft gezocht. Hij struint nog regelmatig het internet af naar exotische exemplaren, maar krijgt ook computers van andere verzamelaars in bruikleen. Vijfennegentig procent van wat er in het museum staat werkt en het is ook de bedoeling dat de computers gebruikt worden. Als bezoeker mag je terug gaan in de tijd achter de oude home- en spelcomputers. "Je mag overal aan komen, behalve aan het personeel", zegt Rob lachend.