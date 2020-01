'Eerste helft was tekenend voor seizoen RKC', AZ in eigen huis veel te sterk voor Waalwijkers

Het wordt bijna eentonig. Opnieuw heeft RKC Waalwijk een wedstrijd in de eredivisie verloren. In Alkmaar, bij titelkandidaat AZ, leed de ploeg van trainer Fred Grim haar zestiende competitienederlaag. Het werd na een eenzijdig duel 4-0.

En toch, toch had de hekkensluiter even hoop op een mooi resultaat. Dat was in de dertiende minuut, toen Richard van de Venne de openingstreffer op zijn schoen had. De RKC'er mikte de bal echter naast het AZ-doel.

Bekijk hieronder de analyse van clubwatcher John Nelissen en lees verder.

Dramatisch slot dreigt

Ruim een kwartier later opende Oussama Idrissi de score. Nog voor de rust maakte topscorer Myron Boadu er 2-0 van. In de 51e minuut gooide andermaal Idrissi met een geweldig schot de wedstrijd in het slot. Weer een kwartiertje later werd het 4-0 na broddelwerk in de Waalwijkse defensie en goochelwerk van Calvin Stengs. Even daarvoor was weer Van de Venne dicht bij de tegentreffer.

RKC wist toen al dat het zich moest gaan richten op de thuiswedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle. Dan moet Grims formatie punten pakken, anders dreigt dit seizoen voor haar uitermate dramatisch te eindigen. RKC'er Hans Mulder kreeg in het treffen met AZ overigens nog geel. Mogelijk om erger te voorkomen werd de routinier in de rust vervangen door Paul Quasten, die zijn rentree maakte na lange tijd blessureleed.

RKC-aanvaller Darren Maatsen en Quasten over de wedstrijd: