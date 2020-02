Machteloos PSV gaat ten onder in topper tegen Ajax

PSV is er ook in de topper tegen Ajax niet in geslaagd punten te pakken. De Eindhovenaren speelden een kansloze partij, waarin Ajax mild bleef voor de kwetsbare ploeg van Ernest Faber: 1-0.

PSV had het vanaf de eerste minuut ontzettend moeilijk met Ajax. Het was aan doelman Lars Unnerstall te danken dat de Eindhovenaren het eerste half uur ongeschonden door kwamen. De reflex op een inzet van Donny van de Beek was knap.

Slechte spelhervatting

De keeper leidde met een bijzonder matige spelhervatting na 34 minuten wel de openingstreffer van Ajax in. Van de Beek pikte de bal op, werd vervolgens niet aangepakt en na slecht verdedigen kon Promes binnen schieten.

Na de pauze had PSV meer grip op de wedstrijd, zonder gevaarlijk te worden. Nieuweling Rodriguez viel in en maakte dus zijn debuut. Maar ook met hem in de ploeg lukte het PSV niet om Ajax pijn te doen.

Lees hieronder de analyse van clubwatcher Job Willemse:

"PSV was grote delen van de wedstrijd machteloos. Trainer Ernest Faber wilde een gedurfd PSV zien, maar daar is weinig van terecht gekomen. De Eindhovenaren hadden het zeker in de eerste helft ontzettend lastig met Ajax, en konden zelf weinig kansen creëren."

"Je miste bij PSV de overtuiging, de durf en het geloof dat er wat te halen was in Amsterdam. Het vertrouwen ontbreekt al weken en PSV heeft er vandaag niet voor kunnen zorgen dat daar iets van is teruggekomen."

Willem II - Heracles 1-0

Willem II boekte zondag een moeizame overwinning op Heracles: 1-0.

Bekijk hieronder de analyse van clubwatcher Fabian Eijkhout en lees daarna verder.

Driess Saddiki maakte bijna het doelpunt van het jaar, maar zijn omhaal ging via de lat en de paal net niet over de doellijn. Een paar tellen na zijn omhaal was het echter wel raak, Sebastian Holmén tikte de rebound tegen de touwen. Het bleek later de enige treffer van de wedstrijd.

Willem II is inmiddels negen duels ongeslagen in de eredivisie. De laatste nederlaag dateert van 3 november: uit bij FC Groningen verloor de ploeg van trainer Adrie Koster met 2-0. Aanvallend gaat het, zeker in eigen huis, niet altijd even makkelijk. Maar door strijd en passie ligt er altijd een basis om mee te doen om de winst. Pol Llonch en Driess Saddiki zijn daarin samen de drijvende kracht.

Bekijk de video met de strijders Pol Llonch en Driess Saddiki en lees daarna verder.

AZ-RKC Waalwijk 4-0

Het wordt bijna eentonig. Opnieuw heeft RKC Waalwijk een wedstrijd in de eredivisie verloren. In Alkmaar, bij titelkandidaat AZ, leed de ploeg van trainer Fred Grim haar zestiende competitienederlaag. Het werd na een eenzijdig duel 4-0.

En toch, toch had de hekkensluiter even hoop op een mooi resultaat. Dat was in de dertiende minuut, toen Richard van de Venne de openingstreffer op zijn schoen had. De RKC'er mikte de bal echter naast het AZ-doel.

Bekijk hieronder de analyse van clubwatcher John Nelissen en lees verder.

Dramatisch slot dreigt

Ruim een kwartier later opende Oussama Idrissi de score. Nog voor de rust maakte topscorer Myron Boadu er 2-0 van. In de 51e minuut gooide andermaal Idrissi met een geweldig schot de wedstrijd in het slot. Weer een kwartiertje later werd het 4-0 na broddelwerk in de Waalwijkse defensie en goochelwerk van Calvin Stengs. Even daarvoor was weer Van de Venne dicht bij de tegentreffer.

RKC wist toen al dat het zich moest gaan richten op de thuiswedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle. Dan moet Grims formatie punten pakken, anders dreigt dit seizoen voor haar uitermate dramatisch te eindigen. RKC'er Hans Mulder kreeg in het treffen met AZ overigens nog geel. Mogelijk om erger te voorkomen werd de routinier in de rust vervangen door Paul Quasten, die zijn rentree maakte na lange tijd blessureleed.

RKC-aanvaller Darren Maatsen en Quasten over de wedstrijd: