Boze bestuurder bedreigt andere automobilist met ‘vuurwapen’ tijdens het rijden

Nepwapen (foto: Politie Eindhoven via Facebook)

Het hadden wildwest-taferelen kunnen zijn: op de Eisenhowerlaan in Eindhoven kregen twee automobilisten ruzie met elkaar. De een draaide daarop zijn raampje open, en richtte vervolgens een vuurwapen op de bestuurder van de andere auto en diens passagier.

Hevig geschrokken parkeerde dat stel direct de auto bij een parkeerplaats en belde de politie. Met veel eenheden werd in de stad gezocht naar de automobilist die het wapen zou hebben gebruikt.

Uiteindelijk werd de man gevonden en hebben agenten hem, met hun vuurwapens paraat, ‘uit de auto gepraat’. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werd een nepwapen gevonden, dat niet van echt te onderscheiden is.

De man is aangehouden. Het nepwapen is in beslag genomen.