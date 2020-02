Slingerende dronken bestuurder twee keer in één nacht betrapt werd

DEN BOSCH/ OSS -

Hij slingerde over de weg, reed door rood én lapte de maximum snelheid aan zijn laars. Een bestuurder in Oss trok in de nacht van vrijdag op zaterdag op verschillende manieren de aandacht van de politie. Bij zijn aanhouding bleek dat hij met een flinke slok op achter het stuur zat. En nog opvallender: het was de tweede keer die nacht dat hij daarop betrapt werd.