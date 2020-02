Man op sokken zwaait met hakbijl en zorgt voor opschudding in Tilburg

Een man op sokken liet vrijdagmiddag buurtbewoners in de Mahlerstraat in Tilburg schrikken door met een hakbijl over straat te lopen. Iemand die de man zag, waarschuwde de politie. Die kwam met meerdere eenheden naar de straat.

De man werd dankzij getuigen gevonden in de flat waar hij woont. De hakbijl stond bij zijn voordeur.

Witwassen

Toen hij gefouilleerd werd, vonden agenten in de kleren van de man een handelsvoorraad hennep en geld. De verdachte is aangehouden. Hij wordt verdacht van het handelen in drugs en witwassen.

De verdachte probeerde, toen hij naar de surveillanceauto werd gebracht, nog te vluchten maar hij kwam niet ver. Agenten drukten hem tegen de grond en zetten hem in de auto.

Bedreiging

Terwijl de agenten bezig waren met de man, kwam zijn partner aangereden. Ze stapte uit haar auto en begon meteen de agenten te beledigen. Iemand in de buurt gaf de agenten aan dat hij door haar was bedreigd. De vrouw is daarop ook aangehouden.

Later is het huis van de twee doorzocht. Daar werd nog meer hennep gevonden.