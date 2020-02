Nondeju! Snollebollekes-festival nu al uitverkocht: 40.000 tickets binnen kwartier weg

Het Total Loss-festival van Snollebollekes is zaterdagochtend binnen een kwartier uitverkocht. Er gingen 40.000 kaartjes over de digitale toonbank. Een heel groot gedeelte van de tickets werd verkocht in een ‘pre-sale’, die een uur eerder begon. Het feest vindt plaats op 29 augustus bij Aquabest.

Naast Snollebollekes, oftewel Rob Kemps. komen ook Jan Smit, Gerard Joling, en Gebroeders Ko opdagen. Andere artiesten, zoals dj’s, krijgen een net wat kleiner podium. In de comments op de Facebookpagina wordt geklaagd over het verkoopproces: veel mensen vinden het not done dat er twintig kaartjes in één keer gekocht konden worden, mogelijk ook voor doorverkoop.

Bijzondere plek

Voor de feestartiest is Aquabest een bijzondere plek. Als kleine Snollebolleke heeft hij veel tijd doorgebracht aan het water. ‘’Ik heb hier veel kinderfeestjes gehad en we hadden hier met het voetbalteam een uitje. Toen ik 16, 17 jaar oud was ben ik hier naar mijn eerste festival geweest. Dus daarom ben ik enorm trots dat mijn eigen festival nu in mijn achtertuin is.’’

Maar de 16-jarige Rob droomde toen niet van zijn eigen festival. ‘’Ik droomde wel om eens voor publiek op te treden. Nou, dat is toch redelijk gelukt’’, zegt Kemps met een lach. En ook na zijn successen had Rob dit niet als doel: ‘’Ik doe natuurlijk stadionconcerten, optredens in het buitenland en andere supervette dingen. Ik heb dit nooit echt als droom gezien, maar in de nachtelijke uren in de auto komt dan toch zo’n idee naar boven.’’