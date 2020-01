Snollebollekes komt met ‘festival voor feestartiesten’ in zijn achtertuin [VIDEO]

Terwijl Rob Kemps naar huis rijdt over de A2, ziet hij altijd het terrein van Aquabest liggen. ‘’En toen dacht ik: ‘Hoe vet zou het zijn als Snollebollekes hier een eigen festival mag organiseren?’’’

Bijzondere plek

Voor de feestartiest is Aquabest een bijzondere plek. Als kleine Snollebolleke heeft hij veel tijd doorgebracht aan het water. ‘’Ik heb hier veel kinderfeestjes gehad en we hadden hier met het voetbalteam een uitje. Toen ik 16, 17 jaar oud was ben ik hier naar mijn eerste festival geweest. Dus daarom ben ik enorm trots dat mijn eigen festival nu in mijn achtertuin is.’’

Maar de 16-jarige Rob droomde toen niet van zijn eigen festival. ‘’Ik droomde wel om eens voor publiek op te treden. Nou, dat is toch redelijk gelukt’’, zegt Kemps met een lach. En ook na zijn successen had Rob dit niet als doel: ‘’Ik doe natuurlijk stadionconcerten, optredens in het buitenland en andere supervette dingen. Ik heb dit nooit echt als droom gezien, maar in de nachtelijke uren in de auto komt dan toch zo’n idee naar boven.’’

Bekijk hier het interview met Snollebollekes en lees verder…

Goedkoop

En wie komen er dan allemaal naast de feestartiesten die op het hoofdposium staan? In Café het Fietsenrek, een podium op het Total Loss Festival, is onder andere John West, René Schuurmans en Samantha Steenwijk te vinden. En wie terug naar vroeger wil, kan meezingen met Jody Bernal, Ch!pz en de Vengaboys. ''En bij het podium 'Springen Nondeju' komen dj's zoals Paul Elstak, de Partysquad en Mental Theo.''

40.000 kaartjes zijn er beschikbaar en die zijn vanaf 1 februari te koop. Ze kosten in de eerste weken van de verkoop 25 euro. ‘’Dat is een bewuste keus’’, zegt Rob Kemps. ‘’Ik heb liever dat er veel mensen kunnen komen en een fantastische dag hebben, dan dat we de hoofdprijs vragen en dat er dan maar weinig mensen komen.’’

Gelredome 2021

Eind maart en begin april staan er eerst nog vier concerten in de Gelredome in de agenda van Snollebollekes. Rob Kemps laat voor de tweede keer 100.000 bezoekers van links naar rechts gaan in het stadion van Vitesse. Op de vraag of het concert ook in 2021 plaats gaat vinden geeft Rob Kemps een ontwijkend antwoord. ‘’Daar droom ik nog van. Wat ik wel kan zeggen is dat ik in ieder geval alvast vrij heb genomen.’’

Bekijk hier de reactie van Snollebollekes en lees verder…

Carnaval

De agenda van Rob Kemps is niet leeg tot aan het concert in de Gelredome want eerst komt carnaval er nog aan. Vrijdag komt hij met zijn carnavalsnummer dat hij samen met Youtuber Kalvijn heeft gemaakt. De clip werd eerder deze maand met veel geheimzinnigheid in Breda opgenomen, bekijk hier de beelden.