Snollebollekes-fans woedend over kaartverkoop Total Loss-festival: ‘Zo oneerlijk geregeld!'

Op de Facebook-pagina van het uitverkochte Snollebollekes-festival Total Loss regent het klachten over de kaartverkoop zaterdagochtend. Veel mensen die om elf uur klaar zaten om een kaartje te kopen via de officiële website kwamen er achter dat het festival allang was uitverkocht. Op advertentiewebsite Marktplaats worden de kaartjes inmiddels al doorverkocht voor prijzen tot vijftig euro per ticket.

Wie een kaartje wilde had tot vrijdagavond negen uur de tijd om zich in te schrijven voor de voorverkoop. Die zogeheten pre-sale begon om tien uur zaterdagochtend, een uur eerder dan de ‘gewone verkoop’, die om elf uur van start zou gaan. Echter, in de pre-sale bleken alle kaartjes al te zijn verkocht. Mensen die om elf uur met de laptop op schoot en hun pinpas in de aanslag klaar zaten kwamen daardoor bedrogen uit.

Twintig kaartjes per persoon

Een veelgehoorde klacht op Facebook is dat het in de pre-sale mogelijk was om twintig kaartjes per persoon te kopen. Dat is redelijk ongebruikelijk voor een festival, waar het limiet per persoon in veel gevallen lager ligt.

Mensen die niet wisten van de pre-sale kwamen daardoor bedrogen uit. “Belachelijk! Ik en mijn moeder hadden ons aangemeld voor de voor verkoop en nooit een mail ontvangen! De gewone verkoop is nog niet eens van start en alles is uitverkocht”, schrijft een van hen op Facebook.

Veel klachten komen overeen: “Echt zo belachelijk! Er staat vanaf 11 uur, dan ga je om 11 uur, en dan is het uitverkocht. Zo oneerlijk geregeld!” en “Niet normaal hoor, als je een exclusieve presale hebt kun je toch niet alle kaarten verkopen? Wat is er dan exclusief aan?”

Total Loss-festival

Het Total Loss-festival van Snollebollekes is zaterdagochtend binnen een kwartier uitverkocht. Er gingen 40.000 kaartjes over de digitale toonbank. Naast Snollebollekes, oftewel Rob Kemps. komen ook Jan Smit, Gerard Joling, en Gebroeders Ko opdagen. Andere artiesten, zoals dj’s, krijgen een net wat kleiner podium.