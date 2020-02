Welkomstbord EU-regio Brabant gestolen bij Eindhoven Airport, genootschap wil bord terug

Het welkomstbord in de EU-regio Brabant dat vrijdag door het genootschap Pacte de Cygnes was geplaatst bij Eindhoven Airport is gestolen. Dat meldt Ronald Donders van het genootschap aan Omroep Brabant. Het genootschap speelde met het bord in op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het genootschap wilde op die manier Brabant voordragen voor de opengevallen plek.

Donders: "Volgens afspraak met de gemeente Eindhoven moest het bord na 72 uur worden verwijderd. Toen we bij het vliegveld aankwamen was het bord al weg. In eerste instantie dachten we dat handhaving of de politie het bord al hadden verwijderden. Maar dat was niet het geval.”

Het bord zou eigenlijk zaterdag vanuit Eindhoven naar Antwerpen verkassen voor een andere actie, maar dat zit er nu niet meer in. “Op korte termijn kunnen we geen nieuw bord laten maken. Bovendien is het vrij kostbaar. We willen het bord dolgraag terug. Het kan zijn dat iemand het als geintje heeft gestolen of als souvenir heeft meegenomen. Het mag anoniem worden teruggebracht. Die persoon krijgt dan ook nog een bedankje.”

Komt het bord niet terug, dan doet het genootschap aangifte van diefstal. “In de omgeving van het vliegveld hangen veel camera’s. Die beelden worden dan door de politie bekeken”, zegt Donders. “Mensen die informatie over het welkomstbord hebben mogen bellen (06-17222440).”

Pacte de Cygnes heeft één doel, de erkenning van het gebied Brabant, van Nijvel in België tot aan Den Bosch.