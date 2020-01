Welkom in de EU-regio Brabant! Geheimzinnig genootschap plaatst bord bij Eindhoven Airport

Brabant een volwaardig lid van de Europese Unie? Als het aan het geheimzinnige genootschap Pacte de Cygnes ligt wel. De leden van 'Het Zwanengenootschap' springen handig in op de Brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, waar nu dus een plekje vrij komt. Bij Eindhoven Airport is alvast een speciaal Europees landenbord neergezet om reizigers te verwelkomen in de nieuwe Brabantse euroregio.

"Het was de meest veilige actie die we ooit hebben gedaan", vertelt Ronald Donders van Pacte de Cygnes vrijdagmorgen aan Omroep Brabant. "Stiekeme praktijken in het holst van de nacht met een bivakmuts op, die waren niet nodig, want we hebben keurig toestemming gekregen van de gemeente Eindhoven om het bord te plaatsen."

Pacte des Cygnes heeft één doel, de erkenning van het gebied Brabant, van Nijvel in België tot aan Den Bosch. "Het idee achter het bord? Bewustwording dat we in Brabant wonen", zegt Donders. "Iedereen weet natuurlijk dat er een Noord-Brabant bestaat, maar er is ook een Brabant bij onze zuiderburen. Oorspronkelijk was dat het Hertogdom Brabant. Wij hebben heel veel historie samen, en dat moeten we weer eens gaan aanhalen."

Brabantse feestdag

Al eerder haalden de genootschapsleden de publiciteit met hun ludieke stunts. In 2015 plaatsten ze verschillende kartonnen borden met 'Brabant Onafhankelijk, Pacte des Cygnes'. En drie jaar later lanceerden ze een ander idee: een heuse Brabantse feestdag, omdat 'onze trots over de rijke historie en de mooie cultuur best aan de wereld mag worden getoond'.

En nu dus het pleidooi voor Brabant als EU-lid. 'Is het geen tijd voor een Brabantse exit uit de Hollandse middelmatigheid? En is het geen tijd voor een Brabantse exit uit de veel te ver doorgevoerde vervlaamsing?' laat het genootschap weten.

'Bord op tournee'

Maandag aanstaande wordt het Brabant-bord weer weggehaald, zo is de afspraak. Maar het genootschap zou het genootschap niet zijn als het weer ergens anders opduikt. "Het wordt een bord op tournee", verklapt Donders.

