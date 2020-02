Auto waarmee ernstige aanrijding Oosterhout werd veroorzaakt was gestolen en reed tegen richting in

Ernstige aanrijding in Oosterhout, bestuurders vluchtten (foto: Jeroen Stuve)

OOSTERHOUT -

De auto waarmee zaterdagmiddag een ernstige aanrijding werd veroorzaakt in Oosterhout was gestolen. De auto scheurde volgens de politie tegen het verkeer in toen het op de kruising van de Burgemeester Materlaan met de Burgemeester Holtroplaan mis ging. Drie mannen werden aangehouden.