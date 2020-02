Willem II dendert door: Tilburgers zijn te sterk voor Heracles

Vangelis Pavlidis in duel met Robin Pröpper (foto: Hollandse Hoogte).

Willem II heeft zich zondag weer aangesloten bij Feyenoord als naaste belager van Ajax en AZ in de eredivisie. De Tilburgers wonnen op eigen veld met 1-0 van Heracles Almelo. Daarmee kwam Willem II op 40 punten, net zo veel als Feyenoord. Ajax, met het duel met PSV nog voor de boeg, en AZ hebben 47 punten.

Willem II is inmiddels negen duels ongeslagen in de eredivisie. De laatste nederlaag dateert van 3 november: uit bij FC Groningen verloor de ploeg van trainer Adrie Koster met 2-0.

Tegen Heracles, met al vijf wedstrijden op rij zonder overwinning naar Tilburg afgereisd, kwam Willem II in de 26e minuut op voorsprong. De Zweedse verdediger Sebastian Holmén schoot van dichtbij raak. Het was met name aan Heracles-doelman Janis Blaswich te danken dat de spanning tot het einde gehandhaafd bleef.