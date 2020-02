Nederlanders uit Wuhan die met bus op vliegbasis Eindhoven aankomen, krijgen direct medische check

De Nederlanders komen per bus naar de vliegbasis in Eindhoven (archieffoto).

Het gaat om vijftien Nederlanders en twee Chinese partners uit Wuhan die zondagochtend met een Franse vlucht naar Marseille zijn gevlogen en vervolgens naar Brussel. "Daar stappen de Belgische passagiers uit. De Nederlandse passagiers vervolgen hun reis met de bus naar vliegbasis Eindhoven."

Symptomen signaleren

Aangekomen op de vliegbasis kunnen de passagiers bijkomen en worden zij opgevangen in de terminal door medewerkers van de GGD Brabant-Zuidoost, aldus Stout. Symptomen van het coronavirus worden dan direct gesignaleerd.

"Als er dan mensen zijn die verschijnselen vertonen die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus, worden zij naar een ziekenhuis gebracht." De andere passagiers gaan naar een tijdelijke opvang, die niet in Eindhoven is gevestigd, aldus woordvoerder Stout. Waar die opvang dan wel is wordt niet bekendgemaakt.

Bij de aankomst van de Nederlanders mag geen familie of pers aanwezig zijn. De mensen die in op vliegbasis Eindhoven terugkomen, moeten daarna veertien dagen in quarantaine. Waar ze in afzondering gaan, wordt van geval tot geval bekeken. Dit kan thuis zijn en er is een centrale opvanglocatie aangewezen. Dit gebeurt onder toezicht van de GGD.