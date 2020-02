Dode in uitgebrande auto in Ravenstein is een man (43) uit Overlangel

Dode in uitgebrande auto is een man uit Overlangel (foto: Maickel Keijzers/ Hendriks Multimedia).

De man die zondagochtend op industrieterrein De Bulk met zijn auto tegen een geparkeerde vrachtwagen botste en daarbij om het leven kwam, is een 43-jarige inwoner van Overlangel. Dat heeft de politie zondagmiddag bekendgemaakt. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

De man botste met zijn Maserati achterop een geparkeerde vrachtwagen. Beide auto’s vlogen in brand. Brandweerlieden ontdekten in de auto het lichaam van de man uit Overlangel.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht in de ochtend. Forensisch specialisten van de politie deden onderzoek op het terrein. Ook werden de camerabeelden bekeken uit de directe omgeving. De auto is naar een andere locatie gebracht om verder te onderzoeken. De politie liet al weten alle scenario’s open te houden.

