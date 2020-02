Gekneusde ribben voor tonprater Rob Bouwman na val van podium tijdens Keiebijters Kletstoernooi

Bouwman was nog niet eens halverwege zijn buut in de Traverse in Helmond toen hij plotseling van het podium viel: "Ik leunde met mijn honderd kilo gewoon te ver naar voren en kukelde zo naar beneden", vertelt de winnaar van het Keiebijters Kletstoernooi in 2018.

Tonprater Bouwman viel zo'n anderhalve meter naar beneden. Daarbij raakte hij een speaker en de ton viel bovenop hem. "In de 58 jaar dat het Keiebijters Kletstoernooi bestaat, is dit nog nooit gebeurd. We zijn echt enorm geschrokken", zegt Peter Adriaans van de Keiebijters uit Helmond.

Lachen doet pijn

Een dag later zit tonprater Bouwman in de hoek van zijn bank. "Opstaan gaat nauwelijks en zelfs lachen doet pijn. Het is echt wel een klap geweest." Als hij voor het eerst de beelden ziet van zijn val schrikt hij toch wel een beetje: "Voor mijn gevoel duurde het allemaal veel korter voordat ik opstond en werd afgevoerd, maar ik heb er toch even gelegen."

Tonprater Rob Bouwman zit voorlopig thuis op de bank om te herstellen van zijn val.

Een nieuwe titel bij het Keiebijters Kletstoernooi zit er dit jaar niet in voor Bouwman. "Nee, ik heb mijn buut niet kunnen afmaken en ben vijfde geworden, maar ik heb wel de medaille van de organisatie gekregen en bos bloemen." Hij heeft van zijn collega-tonpraters talloze berichtjes gekregen.

Veilige ton

Na de val van Bouwman is er door Andy Marcelissen in het tv-programma Kraak! op Omroep Brabant gezegd dat de ton wel wat wankel is. Rob zelf is daar nuchter over: "Misschien kunnen ze hem Bouwman-proof maken en de onderkant wat breder maken, maar dit is gewoon pech."

Zo denkt de voorzitter van Keiebijters er ook over. "In die 58 jaar hebben er honderden tonpraters is die ton gestaan, het gewoon een vervelende samenloop van omstandigheden." Er is geen reden tot paniek volgens Peter Adriaans, maar misschien dat een versteviging geen kwaad kan.

Gewoon doorgaan

Met zijn gekneusde ribben zou je denken dat Bouwman zijn optredens afgelast, maar daar wil hij niets van weten. "Nee, ik ben al maanden geleden geboekt, die mensen rekenen op me. Aspirientje en paracetamolletje erin en door. En misschien iets minder hard lachen, want dat doet zeer."

Een typetje bedenken voor volgend jaar wordt in ieder geval geen probleem voor de winnaar van 2018: "De schoonspringer, de vliegenier, superman. Er is genoeg keuze, maar eerst maar even genezen", zegt Bouwman terwijl hij naar zijn borst grijpt, omdat dat lachen toch echt zeer blijft doen.

