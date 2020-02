'Tweede of derde plek halen voor PSV heel moeilijk'

Het affiche was zo mooi: Ajax-PSV. "Maar het was geen topper", verzucht ex-international Willy van de Kerkhof. Hij zag 'zijn' club zondag met 1-0 verliezen en daardoor loopt de Eindhovense ploeg nog meer averij op in de strijd om Europees voetbal.

"Het was een heel matige wedstrijd van beide ploegen", analyseert de middenvelder van weleer. "Normaal gesproken zijn we gelijkwaardig aan Ajax. Dit zijn altijd heel leuke wedstrijden, maar zondag... PSV speelde op het niveau van de laatste maanden. Er is geen verbetering. We moeten even bekijken hoe we de draad weer gaan oppakken. We moeten zorgen dat we nog tweede of derde worden, maar ook die klus zal heel moeilijk worden."

Nieuw elan

Het clubicoon wil nieuw elan in het team zien. "Ik zou proberen een paar jonge jongens erbij te zetten. Ik had zondag die Noni Madueke (17) een kans gegeven in de basis. Ik denk dat de tijd hier ook rijp voor is, om dit soort jongens gewoon eens op te stellen. En dan kijken wat er gebeurt. Slechter kan het denk ik toch niet gaan."

Aanvoerder Denzel Dumfries had het na afloop van de topper over afspraken die de PSV'ers niet nakwamen en hij zei dat er geen vuur in dit team zit. "Dit zijn toch volwassen profvoetballers?", vraagt Van de Kerkhof zich af. "Als je afspraken maakt, moet je die nakomen. Dat heeft niet met kwaliteit te maken maar met een stukje mentaliteit. Als zoiets niet gebeurt, moet je uit het elftal gezet worden. Heel simpel."

'Hij dóet tenminste iets'

Volgens de ex-international voldoet met name een aantal spelers op het middenveld en in de aanval niet. "Sam Lammers kun je nog niets kwalijk nemen. Die bevindt zich na zijn zware blessure nog in een opbouwperiode, maar Armindo Bruma brengt bijvoorbeeld heel weinig. Zet dan die Madueke erin. Probeer die een wedstrijd uit. Die is onbevangen en hij voetbalt lekker. Zondag ook, die tien minuten dat hij mocht meedoen. Hij heeft toch een paar gevaarlijke acties gemaakt. Hij dóet tenminste iets."

