Dodelijk drugslab Den Dungen: verdachte zwijgt, politie zoekt anderen

Op 25 oktober vorig jaar ging er iets ongelofelijk fout in een drugslab in Den Dungen. Bij het amfetamine ‘koken’ in een kas viel er een dode. Er zijn nog veel vragen. En de politie speurt nog naar een paar Limburgers.

In het lab vonden agenten een dode man. Over hem is nog niks verder bekend gemaakt. Mogelijk was het een Limburger.

Op allerlei materialen in het lab zat dna van enkele andere mensen. Ook van ene Marco S. (35) De inlichtingendienst van de politie had nog meer info over hem en daarom pakten ze hem op. Maandag stond hij voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank in Den Bosch. De verdachte zei weinig.

Bloed

Zijn dna zat op onder meer een melkpak dat de politie bij het lab vond maar ook op een enorme vloeistofcontainer, een blikje en een gestolen auto.

Ook vond de politie bloedsporen van Marco bij een toegangsdeur. Of dat iets te maken heeft met het dodelijk ongeluk is niet gezegd. Maar de politie lijkt er wel rekening mee te houden.

De verdachte heeft namelijk wondjes aan zijn been: brandblaren van het ongeluk toen, denkt de politie. Maar volgens eigen zeggen heeft hij een ‘zware hond’ die hem krabt. De officier van justitie neemt die verklaring niet serieus. Hij wees ook op het pistool dat de man in bezit had en dat hij vaker is veroordeeld voor drugszaken.

Vrijlating

Advocaat Cinar vroeg vrijlating van de Kerkradenaar omdat de man volgens hem geen enkele link heeft met het lab maar de officier verzette zich. De rechtbank besliste dat hij voorlopig in de cel blijft omdat er gevaar is op herhaling. Volgens de officier heeft het lab ‘langere tijd gedraaid’. Dat blijkt uit de hoeveelheid afval die er lag.

De politie zoekt nog steeds twee andere verdachten. Hun namen zijn bekend bij de politie en werden ook diverse malen genoemd in de rechtszaal. Waarom ze nog niet zijn opgepakt werd er niet bij verteld.

De rechtszaak gaat verder op 21 april.