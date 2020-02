Joep onderbreekt skivakantie voor grote Europese ijshockeyfinale: 'Mooier is er niet'

"Dit is natuurlijk het mooiste dat er is. Het hoogste wat er te halen is op Europees gebied", zegt de Tilburgse ijshockeyscheidsrechter Leermakers trots in radioprogramma Afslag Zuid. "Alle profclubs uit Europa zijn zes of zeven jaar geleden met een nieuwe competitie gestart. Om te kijken wie de sterkste van Europa is. Daar sta je dan tussen. Ik mag op het ijs staan bij de finale van die competitie dit jaar. Mooier is er niet."

'Veel voor laten'

Om linesman te zijn, moet Leermakers veel doen. "Ja, maar nog veel meer ervoor laten. Dat is het belangrijkste. Helaas lukt het me niet altijd om me daar aan te houden. Ik vind het leuk om in de kroeg te hangen en lekker te eten. Maar er zijn momenten dat je niet weg kunt, je moet sowieso een x-aantal wedstrijden fluiten in een jaar." En dat fluiten in competitieverband doet hij in Duitsland.

Dat Leermakers er veel voor moet laten blijkt alleen al bij deze finale. "De finale valt midden in mijn skivakantie. Die onderbreek ik om deze finale te fluiten. Mijn vriendin is daardoor even alleen op skivakantie. Ze mag wel mee. Maar bij zo'n finale krijg ik wel wat zenuwen. Dan is het in aanloop lekker om je alleen in je hotelkamer voor te bereiden. Mijn vriendin zegt dan ook: ga lekker zelf. "

Leermakers in Afslag Zuid over zijn rol bij de Champions Hockey League-finale.

Deze finale is heel erg mooi. Maar in de toekomst hoopt Leermakers nog iets mooiers mee te maken. "Twee jaar geleden was ik de laatste afvaller voor de Olympische Spelen. Dat is nog steeds een droom. En iets waar ik naartoe werk."

LEES OOK: IJshockey fluiten is ook topsport: 'Zonder steun van mijn ouders en vriendin is dit niet te doen'