Nasrdin Dchar fileert tweet van Thierry Baudet: 'Politicus die kwaadaardige tweet verspreidt'

Acteur Nasrdin Dchar is absoluut niet te spreken over de 'Marokkanen-tweet' van Thierry Baudet die dit weekend veel stof deed opwaaien. In een open brief op Instagram dient hij de leider van Forum voor Democratie maandagochtend uitgebreid van republiek. "Je liet Nederland weer zien wat voor kwaadaardig politicus je bent", schrijft de acteur uit Steenbergen.

"Gisteren viel je weer even heel erg door de mand hé. Met die tweet van je", begint Nasrdin, zelf zoon van twee Marokkaanse ouders, zijn betoog. Vrijdag plaatste Baudet op Instagram en Twitter dat twee vriendinnen van hem ernstig waren lastiggevallen in de trein door vier Marokkanen. NS sprak dit tegen en zei dat hierbij ging om controleurs in burgerkleding en dat de vrouwen hun vervoersbewijs niet aan hen wilden laten zien.

'Kwetsende woorden'

Nasrdin kroop in zijn pen om de tweet aan alle kanten te fileren. "Je noemt het overgrote deel van de Nederlanders kinderlijk naïef. Gelukkig val ik daar niet onder, omdat ik zeker weet dat jij mij nooit als Nederlander zal zien. Maar wat een kwetsende woorden om te tweeten over je landgenoten", vindt hij.

De afsluiting van de tweet vindt de acteur beangstigend. "Je tweet ook 'red dit land'. En dat vind ik misschien nog wel de engste drie woorden in de tweet. Want er zijn legio voorbeelden te noemen van hele enge mensen die dit ook ooit zeiden."

Gevaar

Hij is zeker niet blind voor de dingen die in Nederland misgaan, maar zegt dat we in een 'fantastisch land leven'. Hij vraagt Baudet waar voor hem het gevaar ligt. "Bij die vier Marokkanen die controleurs blijken te zijn? Of bij een politicus die een kwaadaardige, leugenachtige tweet verspreidt?"

Het is gissen naar antwoord van Baudet, want hij heeft hier niet op gereageerd. Ook heeft hij (nog) geen commentaar gegeven op de uitleg van de NS.

Lees hieronder de hele brief van Nasrdin Dchar