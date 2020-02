'Ouwestomp'-veteranen in Den Bosch strijden voor behoud van hun clubgebouw

Op de plek van hun veteranencentrum, het voormalige sportpark van RKJVV, komt wellicht een stadscamping. Maar het kan ook zo zijn dat er woningen gebouwd gaan worden. Aan de oudgedienden van defensie is als alternatief al een gebouw aan de Pelssingel aangeboden. Maar daar zijn de veteranen niet enthousiast over.

Gelijkgestemden ontmoeten

Frans van Mourik uit Rosmalen was 36 jaar militair en zet zich actief in voor 'Ouwestomp'. Zo zamelt hij met de andere leden flessendoppen in, die verhandeld worden en waarbij de opbrengst naar de stichting Hulphond gaat.

"Die flessendoppen is een van de vele activiteiten die we hier hebben", aldus de veteraan. "Dit hier is een plek die hard nodig is. Hier ontmoeten we gelijkgestemden. Maten. Mensen die begrijpen wat je meegemaakt hebt en waar je behoefte aan hebt. De Ouwestomp moet blijven en bij voorkeur hier. Want hier hebben we ruimte en hier kunnen we iedere dag en ieder uur terecht."

Jeroen Stam is voorzitter van Veteranen Ontmoetings Centrum Ouwestomp. Zelf was hij 19 jaar militair en nam deel aan missies in Afghanistan en het voormalige Joegoslavie.

Geen begrip in buitenwereld

"We hebben hier veteranen die problemen hebben vanwege een uitzending naar het buitenland. Militairen die het slachtoffer waren van een ongeval tijdens hun werk. Daar hoeft hier niet altijd over gesproken te worden, maar het kan wel. Ze vinden hier begrip en erkenning die ze in de buitenwereld vaak niet aantreffen."

De veteranen zijn een petitie gestart om hun ontmoetingscentrum te behouden op de plek waar het nu staat. Want daar is voldoende ruimte voor een praatje en een kop koffie, maar zijn er ook ruimtes die als museum en herinneringsruimte dienen. Want behalve de veteranen komen er jaarlijks ook veel scholieren en andere belangstellenden langs.

"De mogelijke sluiting of verhuizing komt hard aan bij veel van onze leden. Sommige hebben hun hoofd al vol met andere zaken. Dan kun je dit er niet bij hebben. We sluiten niks uit, maar het pand dat we wellicht krijgen aangeboden is wel een enorme achteruitgang. Veel kleiner en we zullen het moeten delen met de EHBO. Daarom doe we ons best om hier te kunnen blijven"