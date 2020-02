Emmelie (24) speelt deathmetal en bouwde haar eigen gitaar

Bij de familie Herwegh valt de appel niet ver van de boom. Emmelies vader is gitaarbouwer. En zij speelt gitaar. Dus als ze een nieuwe nodig heeft, maakt ze die gewoon zelf. We spreken haar in de Gitaarwerkplaats Hulten.

Emmelie wijst naar een houten, onbewerkte gitaar in de hoek: "Dit wordt mijn nieuwe gitaar. Het moet een upgrade worden van die", wijst ze naar de zwart-rode gitaar aan de muur, het exemplaar dat ze nu bespeelt. Bij de nieuwe is glitter het toverwoord.

Emmelie met haar nieuwe, nog onbewerkte gitaar. (foto: Omroep Brabant)

Glitters

Ze neemt ons mee naar de spuiterij. Daar hangt een zwarte glittergitaar. Ze pakt er een met zilveren glitters bij. "Dit zijn eigenlijk een paar testjes." Maar hoe vet het ook lijkt, je eigen gitaar helemaal naar wens zelf maken, het gaat natuurlijk vooral om het geluid dat je ermee kunt maken. En daarmee zit het ook wel goed: "Alles kan aangepast worden naar mijn wensen. Als er iets niet fijn speelt, kan dat veranderd worden."

We gaan de trap op, naar boven. Daar is de kantine en Emmelies speeltuin: het repetitielokaal. Hier oefent ze iedere zondag met de andere bandleden. 'Sisters of Suffication heeft net een tour door Engeland achter de rug en verzamelt materiaal voor een nieuw album.

Emmelie Herwegh vlogt, fotografeert en speelt gitaar in deathmetalband 'Sisters of Suffication'. (foto: Tom van den Oetelaar)

Introvert

Als je Emmelie Herwegh hier bezig ziet, of je bekijkt haar vlogs, waarop ze ontspannen in het Engels over haar favoriete deathmetal-albums praat, is het lastig voor te stellen dat ze vroeger heel introvert was: "Dit is een andere kant van mezelf. En dat is niet altijd zo geweest. Ik was altijd heel verlegen. Voor een groep spreken vond ik verschrikkelijk, dat deed ik alleen als het per se moest. op school. Maar het is iets dat ik mezelf de afgelopen jaren geleerd heb. En het gaat steeds beter."

Als je Emmelie voor de keuze stelt: fotografie, vloggen of muziek, is het heel makkelijk. "Mijn grote ambitie is echt wel om met mijn band op een heel grote tour te gaan. Om echt de wereld over te gaan en onze muziek te spelen."