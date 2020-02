'Het is alsof we op de vluchtstrook slapen', omwonenden snelweg willen nachtrust terug van minister

Het rijtje huizen in Heijningen staat op een steenworp afstand van de snelweg. Tussen de het huis van Ilja en de snelwegen zit amper zeventien meter. “Toen we hier elf jaar geleden kwamen wonen, viel het nog mee. Nu hebben we soms het gevoel dat we op de vluchtstrook slapen. Daarom vonden we het belangrijk om de minister te laten ervaren wat geluid doet in de slaapkamer. Ik heb wel het idee dat dit is gelukt. Wat ze ermee gaat doen, wachten we af.

De minister kwam maandag dan ook niet met beloftes maar letterlijk om te ‘luisteren’. "Je merkt hoe indringend het is. Zeker in een slaapkamer waar je graag rust hebt. Zelfs met het raam dicht hoor je het nog. Ik kan niet zomaar ineens alle problemen oplossen maar ik heb nog wel wat huiswerk om alles nog eens precies uit te zoeken. Bijvoorbeeld om te kijken of alles klopt ten aanzien van wet- en regelgeving en of er mogelijk dingen versneld kunnen worden", aldus de minister.

Minister Cora van Nieuwenhuizen in de slaapkamer van Ilja de Jong (Foto; Erik Peeters)

Rijkswaterstaat heeft inmiddels toegezegd om parallel aan het rijtje huizen in Heijningen een geluidsscherm te plaatsen. De bewoners vinden het voorgestelde scherm veel te laag. “Ze hebben schermen van een meter hoog toegezegd, maar dat doet niks. Wij willen hogere schermen van vier tot vijf meter en dat is natuurlijk duurder. Maar er is ook geld overgebleven bij de aanleg van de snelweg, zo’n zeventien miljoen euro”, aldus Jasper Visser (64) van het bewonerscomité in Heijningen.

Geluidswal

Een aantal kilometer verderop aan de Helsedijk in Helwijk kampen bewoners ook al jaren met geluidsoverlast. Ze zouden graag zien dat er een geluidswal wordt aangelegd. Maar ook hier geen ‘valse hoop’ van de minister naar de bewoners. Ze wijst er wel op dat door de toename van elektrische auto’s en de verlaging van de maximumsnelheid de overlast sowieso zal afnemen.

Na bijna twee uur zit het werkbezoek van de minister erop. En, hoewel ze niks concreets te bieden had, ging ze zelf niet met lege handen naar huis. Van de bewoners kreeg ze worstenbroodjes en autodrop voor onderweg. “Ik ga deze herrieschoppers niet vergeten. Er zijn plekken waar ik minder gastvrij wordt ontvangen”, aldus de minister.