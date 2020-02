Bas (44) overleefde dikkedarmkanker en mag beurs in Amsterdam openen

Vijf jaar geleden zag het leven er voor de inmiddels 44-jarige Bas Hermes heel anders uit. Bij de man uit Schijndel werd dikkedarmkanker geconstateerd. Vandaag de dag is hij hersteld van de operatie en de chemokuur die erop volgde. Bovendien mocht hij op deze ochtend van Wereldkankerdag de effectenbeurs openen in Amsterdam.

Bas dankt die eer aan zijn ambassadeurschap van het Catharina Onderzoeksfonds. Dit is een stichting die geld bij elkaar probeert te krijgen voor wetenschappelijke studies in het gelijknamige ziekenhuis in Eindhoven.

De ondernemer, die een bedrijf heeft in Sint-Oedenrode, zet vooral in op extra geld om dikkedarmkanker in een vroegtijdig stadium vast te stellen. Zelf deed hij meer dan een duit in het zakje door deel te nemen aan de Arctic Challenge, een autotocht door Scandinavië, en 9000 euro op te halen.

'Vertrouwen was weg'

Bij Bas kwam de dikkedarmkanker pas na anderhalf jaar van soms heftige pijnen aan het licht. Achteraf had hij beter naar zijn lichaam moeten luisteren en dat wil hij iedereen meegeven. Maar ook eerder aan de bel moeten trekken. Toen bij hem de diagnose was gesteld, moest hij slikken.

“Het vertrouwen was weg, al was ik niet boos”, kijkt Hermes zonder wrok terug. “Boos kan ik pas zijn wanneer iemand bewust een fout heeft gemaakt of met opzet iets niet heeft gezegd wat wel verteld had moeten worden.”

Aandacht voor Wereldkankerdag

In februari 2016 ging hij onder het mes bij Ignace de Hingh, oncoloog-chirurg van het Catharina Ziekenhuis. Er volgde een herstelperiode van zes weken en een half jaar met acht chemokuren. “Als de kanker eerder was vastgesteld, dan was de darm mogelijk niet geperforeerd geweest.”

Kortom: als je klachten hebt, blijf er niet te lang mee zitten en ga naar de huisarts, want voorkomen is beter dan opereren en genezen. Omroep Brabant staat deze dinsdag uitgebreid stil bij Wereldkankerdag.

