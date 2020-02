Ruim 500 meer kankerdiagnoses vorig jaar in Brabant, zonne(banke)n riskant

In Brabant is vorig jaar ruim vijfhonderd keer vaker kanker vastgesteld dan in 2018. In totaal ging het om 17.500 gevallen. Veruit de meest voorkomende kankersoort is huidkanker. Hierbij was ook de grootste toename: van vijfhonderd naar ruim drieduizend diagnoses.

Te lang onbeschermd in de zon liggen of blootstellen van het lichaam aan de zonnebank zijn de belangrijkste risicofactoren, zo meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Aandacht bij Catharina Ziekenhuis

Bij longkanker is de kans op overleving het kleinst. Omroep Brabant besteedt dinsdag, in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, veel aandacht aan Wereldkankerdag. Ook andere ziekenhuizen in ons land staan stil bij deze dag.

Longkanker, borstkanker, prostaatkanker en darmkanker zijn na huidkanker de meest voorkomende kankersoorten in Brabant. Ook landelijk is dit het geval. De kans op overlijden is bij mensen die - bijvoorbeeld door roken - longkanker hebben opgelopen, het grootst. Vijf jaar na diagnose is nog maar één op de vijf patiënten met longkanker in leven, zo weet het IKNL.

'Oudere mensen risicogroep'

Dit instituut houdt zich bezig met de zorg voor kankerpatiënten en becijferde verder dat er ook landelijk vorig jaar sprake was van een toename van het aantal diagnoses. In vergelijking met 2018 gaat het om een stijging met tweeduizend diagnoses naar 118.000. Oorzaken zijn volgens het IKNL de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Mensen op oudere leeftijd hebben een grotere kans op kanker.

Huidkanker komt dus het vaakst voor, maar deze ziekte kent vele vormen die een heel verschillend ziekteverloop hebben. Een aantal hiervan is meestal goed te behandelen; slechts bij een klein deel van de patiënten treden uitzaaiingen op. De kans hierop is bij melanomen het grootst.

Positieve cijfers darmkanker

Op het gebied van darmkanker zijn over het afgelopen jaar relatief gezien de meest positieve cijfers te melden. Zes jaar geleden was de situatie zorgelijker. Zo steeg in 2014 het aantal diagnoses in ons land, en dus ook in onze provincie, sterk. Dat was het gevolg van de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014, waarbij veel ziektegevallen aan het licht werden gebracht.

In de afgelopen jaren leidde dit onderzoek juist tot een daling van het aantal diagnoses. Hierbij worden immers veel darmpoliepen opgespoord en weggehaald die darmkanker hadden kunnen veroorzaken.

Mannen 'kansrijk' voor prostaatkanker

De toename van het aantal prostaatkankerdiagnoses was vorig jaar in Brabant ook groot: bijna driehonderd keer meer dan in 2018 (1980 diagnoses in het jaar 2019 ten opzichte van 1700 in het jaar 2018). Dit is ook de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Landelijk werd deze ziekte bij 13.000 mensen vastgesteld en vaak in een vroegtijdig stadium, waardoor erger kon worden voorkomen.

Er worden overigens mannen mogelijk onnodig behandeld, zo stelt het INL, omdat ze een langzaam groeiende tumor hebben die geen of weinig klachten veroorzaakt en waaraan de patiënt niet zal overlijden.

Borstkanker bij 2200 vrouwen

Bij vrouwen komt borstkanker het vaakst voor. In Brabant ging het de afgelopen vier jaar om gemiddeld 2200 mensen. Landelijk schommelt het aantal rond de 15.000.

